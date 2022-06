Niegodne pożegnanie wielkiej serii. "Jurassic World Dominion" to piękna katastrofa [RECENZJA]

"Jurassic World Dominion" jako kontynuacja "Jurassic World: Upadłe królestwo" (2018) pokazuje świat, w którym dinozaury z parku na wyspie zaczęły żyć na wolności w różnych zakątkach świata. Dla naturalnego ekosystemu oznaczałoby to globalną katastrofę. I rzeczywiście - prehistoryczni sąsiedzi coraz bardziej utrudniają życie ludziom i dzikim zwierzętom. Rodzą się nowe problemy, kwitnie czarny rynek, powstają nielegalne hodowle dinozaurów. Ludzie dopiero uczą się żyć w symbiozie z owocami genetycznych eksperymentów, które miały być atrakcją w parku rozrywki. Z czasem na horyzoncie pojawia się oczywiście potężna korporacja, która ze szlachetnych pobudek tworzy rezerwat dla dinozaurów we włoskich Dolomitach. Tym razem nie po to, by organizować wycieczki dla turystów, ale by prowadzić na prehistorycznych bestiach badania, opracowywać leki na raka itp.