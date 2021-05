"Był dla mnie jak brat". Robert Downey Jr. żegna przyjaciela

Wyglądało na to, że to koniec aktorskiej kariery Roberta Downeya Jr. Po wyjściu z więzienia żadna wytwórnia nie chciała go zatrudnić. Po niemal dwóch latach banicji koło ratunkowe rzucił skazańcowi Mel Gibson, który zaproponował mu główną rolę w "Śpiewającym detektywie". Dziwna to była produkcja. Połączenie komedii kryminalnej i musicalu. Film nie odniósł sukcesu, ale pokazał wytwórniom, że z Robertem Downeyem Jr. można już normalnie pracować.