Był gwiazdą Hollywood. Dziś jest nie do poznania. Jest zdjęcie z nowego filmu

Tylko w pewnym stopniu. Inny wygląd Frasera to też, jak dziś wiemy, przygotowanie do roli w nowym filmie Darrena Aronofsky'ego. 53-latek wrócił do łask! Fraser zagrał w filmie "The Whale". To historia otyłego nauczyciela, który ma skomplikowaną relację ze swoją córką, co chciałby naprawić.