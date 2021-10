Chce wrócić do formy. Zmagał się z depresją i nadwagą

Teraz aktor twierdzi, że uporał się z depresją i zapowiada powrót do fizycznej formy. A może też i aktorskiej. W tym roku Fresar został zatrudniony aż do 5 filmów. I to nie byle jakich. Zobaczymy go więc m.in. w filmie Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" (z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro), w produkcji Darrena Aronofsky'ego "The Whale". Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Fresar zagra również w filmie "Batgirl", gdzie najprawdopodobniej wcieli się w postać przeciwnika komiksowej bohaterki.