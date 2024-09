Był gwiazdą lat 80. Na zdjęciach zrobionych na ulicy aktor jest nie do poznania

Tom Selleck po latach

Choć zagrał w wielu filmach i serialach, to jednak uznany nigdyś za ulubieńca widzów aktor nie wybił się niczym więcej poza "Magnumem". Co gorsza, w 1993 r. nominowano go do Złotych Malin. I to dwukrotnie. Za najgorszy występ w filmie "Kolumb odkrywca" i w "Szalonej rodzince". Przykro było na to patrzeć.