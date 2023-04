Był tak słaby, że wycofali go z kin. Teraz polska komedia podbija świat

Powody rezygnacji z dystrybucji kinowej oficjalnie nie są znane. Jednak dominacja w kinach "Listów do M. 5" była tak duża, że dla kolejnego filmu adresowanego do tej samej widowni nie było już właściwie miejsca. Poza tym, bardzo słaba postawa innych polskich tytułów pod koniec ubiegłego roku pokazuje, że "Gorzko, gorzko!", bez względu na jego zawartość, na dużym ekranie by sobie nie poradził. W ten sposób dystrybutor zaoszczędził trochę pieniędzy na promocji filmu, a prawa do rozpowszechnia filmu zostały sprzedane platformie streamingowej.