Cała Polska wierzyła, że ten romans jest prawdziwy. Mąż Barańskiej musiał przezwyciężyć zazdrość

To przy nim dzieje się m.in. znana scena, w której Jerzy Tolibowski (w tej roli Karol Strasburger) wchodzi do stawu w pięknym, białym garniturze i niszczy go, aby zebrać nenufary dla Barbary. Towarzyszą mu wesołe i chóralne okrzyki: "niech żyje pan Tolibowski!", a on klęka przed swoją niedoszłą narzeczoną. Filmowa Barbara do końca życia będzie trzymała w sercu ten wyidealizowany obrazek, a pokolenia Polaków już nigdy nie spojrzą na nenufary, nie myśląc o tej jednej scenie.