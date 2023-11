Polski film dla dorosłych. "Kiedyś trzeba spełnić erotyczne fantazje"

"Ten bardzo zły pomysł można by uratować, gdyby dać głos Annie i dowiedzieć się, co się kryje za tym pragnieniem i w jakikolwiek sposób ją poznać. Tymczasem jedyne co o niej wiemy to, że jest fryzjerką, czeka na pierścionek zaręczynowy od partnera, z którym jest siedem lat i… chce zostać zgwałcona. I tyle. Koniec historii" – napisała Małgorzata Major z Wirtualnemedia.pl w swojej recenzji filmu.