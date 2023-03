Niespodziewany hit Netfliksa. Życie erotyczne zaczyna się po 50-tce

"Gdzieś daleko" zbiera bardzo solidne oceny od krytyków, którzy podkreślają, że w swoim gatunku to jeden z lepszych filmów, jaki w ostatnim czasie pojawił się na platformie streamingowej. Redaktor "But Why Tho?" Jason Flatt podzielił się spostrzeżeniem, że oglądając komedie romantyczne, można odnieść wrażenie, że ich twórcy sami nie szanują filmowego gatunku, w którym realizują swoje produkcje. O czym mają świadczyć chociażby banalne, wtórne scenariusze czy pisane na kolanie dialogi. W "Gdzieś daleko" jest inaczej, choć bez przesady.