Carl Weathers nie żyje. Poruszające słowa Stallone’a

Warto wspomnieć, że Weathers nie ograniczał się tylko do kina. Można go było zobaczyć jeszcze w serialach jak "Gorączka nocy" czy gościnnie w "Starskym i Hutchu" i "Ostrym dyżurze". Jego ostatnią rolą był serial "The Mandalorian", czyli spin-off z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W 10. epizodach wcielił się w postać Greefa Kargi.