Chińskie kina powoli się otwierają po dwumiesięcznej przerwie

Chińczycy chętnie chodzą do kin, co przynosi ogromne zyski. Hollywoodzcy producenci bardzo starają się, by wypuszczać swoje filmy na tamtejszy rynek, ale nie jest to łatwe. Bowiem chiński rynek filmowy, całkowicie kontrolowany przez rząd, wpuszcza zaledwie 34 zagraniczne filmy do kin. Dlatego premiery wielu hollywoodzkich filmów zostały przesunięte o kilka miesięcy (np. nowa część serii o Jamesie Bondzie).