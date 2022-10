Chodziła za nim z kamerą przez 10 lat. Pete Doherty staczał się wtedy na dno

Peter Doherty to 43-letni muzyk, autor tekstów, poeta, aktor z Hexham w Anglii, który zdobył sławę jako frontman kapeli The Libertines. Później zagrał w kilku filmach, takich jak "Spowiedź dziecięcia wieku", "The Wrong Ferrari" czy "The Second Coming". Jego zespół powstał pod koniec lat 90., ale dopiero po wydaniu debiutanckiego albumu w 2002 r. Doherty i spółka zaczęli zdobywać światową sławę. A on sam stał się jednym z najbardziej obiecujących muzyków rockowych z Wysp.