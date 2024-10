Co teraz z filmem o Szczęsnym? Gigant odpowiada

Był film o Robercie Lewandowskim, a ostatnio hitem był ten o Kubie Błaszczykowskim. Latem tego roku Prime Video ogłosiło, że ruszyli z pracami nad produkcją dokumentalną o Wojciechu Szczęsnym. "Widzowie Prime Video będą mieli szansę poznać kulisy kariery wybitnego, wyrazistego i niezwykle rozpoznawalnego sportowca, który w swojej karierze grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma czy Juventus" - przekazano. Zapytaliśmy, co teraz będzie z filmem, gdy Szczęsny dołączył do FC Barcelony.