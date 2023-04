Colin Farrell poświęcił zdrowie dla wybitnej roli. Nie powtórzy już tego błędu

- Bawiłem się dobrze, jedząc "śmieciowe" jedzenie na okrągło. Budziłem się z resztkami z poprzedniego dnia i miałem gotowe śniadanie. To było jak przygotowania do sumo. Do tego lodowe koktajle, które, żeby "nie zmroziły mi mózgu", podgrzewałem w mikrofalówce. [...] Kiedy moja siostra zaproponowała, żebym może wyszedł z łóżka i zrobił sobie spacer, odpowiedziałem: "No to weż mnie 'na barana" - wspominał aktor w rozmowie z "Made In Hollywood".