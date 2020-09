Córka Bruce'a Willisa w odważnej sesji. Chce "uwolnić" swoje ciało

Tym razem Rumer zaskoczyła wszystkich, rozbierając się do naga, w sesji zdjęciowej inspirowanej BDSM. Jej misją jest zaprzestanie "pilnowania ciał kobiet". 32-letnia aktorka połączyła siły z fotografem Tylerem Shieldsem, znanym ze współpracy z wieloma celebrytami. Na jednych fotografiach widzimy ją ubraną w czarne body z lateksu. Na drugich z kolei pozuje całkowicie nago, będąc związaną grubymi linami.

ZOBACZ TAKŻE: Julia Wieniawa pręży się w tanecznym stroju

Córka Bruce'a Willisa i Demi Moore wyjaśniła, co chciała przekazać za pośrednictwem ostatniej sesji. Aktorka twierdzi, że chodziło w niej o "odzyskanie kobiecości". "Ubrana czy nie, kobiece ciała są nieustannie kontrolowane przez mężczyzn i inne kobiety. Mówi się nam, co możemy, a czego nie możemy nosić na podstawie naszego rozmiaru i kształtu ciała lub przekonania na temat tego, co jest akceptowalne lub odpowiednie" - napisała.