Córka pokazała Bruce'a Willisa. "Są bolesne dni"

Tallulah, którą Bruce dzieli z byłą żoną, Demi Moore, oraz jej siostry Rumer i Scout, regularnie dzielą się szczegółami na temat stanu swojego ojca. W rozmowie z Today Show Tallulah ujawniła, że jej tata jest "stabilny, co w tej sytuacji jest dobrą wiadomością". Mimo trudności związanych z diagnozą, podkreśliła, że nadal są momenty radości i doceniania życia. - To trudne. Są bolesne dni, ale jest wokół nas tyle miłości – wyznała. - Nauczyło mnie to, aby nie marnować żadnej chwili. Czuję, że bylibyśmy najlepszymi przyjaciółmi, myślę, że jest ze mnie bardzo dumny - dodała.