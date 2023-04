"Cytadela" zawodzi na całej linii. Gigantyczny budżet poszedł w błoto

No ale nie do końca. Kiedy poznajemy Kyle’a Conroya (Richard Madden), żyje on sobie spokojnie wraz z rodziną w Oregonie. Żywot statecznego ojca rodziny zakłócają mu dziwne wizje z przeszłości, której nie pamięta. Pragnąc odnaleźć ich źródło, odnajduje Bernarda Orlicka (Stanley Tucci). Geniusza technologicznego, na którego barkach – jak sam przyznaje – stała kiedyś cała Cytadela. Teraz, po rozbiciu jej przez Mantykorę, jedyne co pozostało Orlickowi, to odnalezienie pozostałych przy życiu agentów tej organizacji.