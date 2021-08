"Czarna owca". Niepohamowany śmiech i potok łez. Długo czekaliśmy na taki film [RECENZJA]

"Czarna owca" o tym wszystkim opowiada, ale twórcy zadbali, by był to film na wskroś nowoczesny: w tle blogerska kariera młodych influencerów, biurowa nauka angielskiego wieku dojrzałego, aby wyrabiać targety jeszcze bardziej efektywnie, dylematy młodych dorosłych, którzy jedną nogą stoją głęboko we własnym dzieciństwie, ale rękami wyszarpują już swój fragment dorosłego życia. Do tego odkrywanie własnej, długo tłumionej seksualności. To wszystko znaki czasów, w których żyjemy tu i teraz, choć bez politycznego zamętu, bez pandemii, jakby w zupełnie innych, baśniowych czasach.