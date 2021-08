Nowy przebój Netfliksa. Polacy oszaleli na punkcie tego serialu

Łatwo zauważyć, że "Hit & Run" pomysły czerpie garściami z hollywoodzkich produkcji. Bohater filmu to połączenie wspomnianego Vina Diesela z Liamem Neesonem z "Uprowadzonej". Jednak dobry scenariusz i wiarygodna gra aktorska sprawiły, że szpiegowski thriller trzyma w napięciu do pierwszego do ostatniego, dziewiątego odcinka.