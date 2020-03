"Czarownica 2": Film zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 4 marca

"Czarownica 2” z Angeliną Jolie w roli głównej to kontynuacja alternatywnej historii najsłynniejszego czarnego charakteru Disneya z klasycznej animacji o Śpiącej Królewnie.

Tytułową rolę zagrała Angelina Jolie

Dalsze losy Diaboliny i Aurory w walce o ich wzajemną miłość oraz ochronę wrzosowisk, zarobiły prawie pół miliarda dolarów na świecie, a w Polsce zobaczyło je ponad milion widzów.

Nominowana do Oscara® za najlepszą muzykę animowana "Śpiąca królewna” z 1959 r. to jedno z arcydzieł stworzonych w studiu Walta Disneya. Film od kilkudziesięciu lat bawi coraz to nowe pokolenia widzów, a pojawiająca się w nim czarownica Diabolina jest jednym z najbardziej znanych kinowych czarnych charakterów w historii.

Zrealizowany w 2014 r. film "Czarownica” przedstawił nieznaną dotąd historię złej wróżki z baśni o Śpiącej Królewnie. Widzowie dowiedzieli się, że Diabolina była kiedyś zakochana w człowieku, który ją zdradził, pozbawił skrzydeł i poprzez to magicznych mocy. W nagrodę zasiadł na tronie Kniei. Pałająca żądzą zemsty Diabolina (Angelina Jolie) rzuciła klątwę na nowo narodzoną królewską córkę Aurorę. Kiedy królewna dorosła, trafiła w sam środek waśni między leśnym królestwem a krainą ludzi. Ostatecznie Aurora zostaje uratowana przez Diabolinę.

Czarownica 2 to dalszy ciąg tej niezwykłej historii Disneya. Po wielu szczęśliwych latach relacja Diaboliny i Aurory zostaje wystawiona na próbę. Zbliżający ślub Aurory i księcia Filipa jest szansą na zjednoczenie pomiędzy Knieją a sąsiednim Królestwem Ulstead. Kiedy wydaje się, że pomiędzy dotąd zwaśnionymi krainami może zapanować pokój, w życiu bohaterek pojawiają się nowi sojusznicy oraz nowe mroczne siły. Czy ich miłość okaże się mocniejsza? Czy będą mogły żyć długo i szczęśliwie?

Film "Czarownica 2” wyreżyserował Joachim Rønning, urodzony w Norwegii twórca znakomitych filmów "Wyprawa Kon-Tiki”, "Max Manus” oraz superprodukcji "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”.

W głównych rolach powróciły zdobywczyni Oscara® Angelina Jolie ("Przerwana lekcja muzyki”) oraz jako jej filmowa córka chrzestna Elle Fanning ("Somwehere. Między miejscami”), zaś do słynnego duetu, tym razem w roli czarnego charakteru, dołączyła trzykrotnie nominowana do Oscara® Michelle Pfeiffer ("Niebezpieczne związki”). W obsadzie znaleźli się również Harris Dickinson (serial "Trust”), Sam Riley ("Control”), nominowany do Oscara® Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony”), Ed Skrein ("Deadpool”), Robert Lindsay ("Lemur zwany Rollo”), David Gyasi ("Interstellar”), Jenn Murray ("Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”), Juno Temple ("Pokuta”), nominowana do Oscara® Imelda Staunton ("Vera Drake”) oraz Warwick Davis ("Willow”).

– "Czarownica” i "Czarownica 2” są dla dla mnie filmami przede wszystkim o rodzinie – mówi odtwórczyni tytułowej roli Angelina Jolie. – Aurora i Diabolina niespodziewanie stają się najbliższymi sobie osobami. Stają się rodziną. A żadna z nich tego się nie spodziewała. Diabolina została w przeszłości okrutnie zraniona, co sprawiło, że stała się zła i nieczuła. Jednak miłość do dziecka całkowicie ją zmieniła. W "Czarownicy 2” Aurora i Diabolina zostają rozdzielone, bo komuś się wydaje, że skoro pochodzą z innych światów, to nie mogą być sobie bliskie. Ten aspekt w scenariuszu bardzo mnie poruszył – dodaje aktorka.

– Jednym z celów, jakie postawiłam przed sobą rozpoczynając prace nad scenariuszem "Czarownicy 2”, było pogłębienie relacji łączący Diabolinę z Aurorą – wyjaśnia autorka fabuły filmu Linda Woolverton.

– Do bohaterek powracamy po kilkuletniej przerwie, kiedy Aurora jest już dorosła i samodzielna, ciąży na niej olbrzymia odpowiedzialność, a dodatkowo, jak każdy z nas, stara się być samodzielna. Naturalnym jest więc, że choć nadal kocha Diabolinę, to nie zawsze się z nią zgadza i coraz częściej buntuje się przeciwko jej dobrym radom – dodaje scenarzystka.

– To co zaintrygowało mnie w tym filmie, to kryjące się w nim emocje – wyjaśnia reżyser Joachim Rønning.

– W pierwszej części udało się twórcom zrobić rzecz wyjątkową. W baśniowej scenografii opowiedzieli widzom poważną historię o matce i córce oraz ich trudnych relacjach. Oczywiście, „Czarownica 2” to przede wszystkim rozrywkowe kino przygodowe, ale jego siłą nadal pozostają emocje – zapewnia reżyser.

Pierwsze informacje o możliwości nakręcenia „Czarownicy 2” pojawiły się jeszcze w 2014 r. Film z Angeliną Jolię zdobył nominację do Oscara za najlepsze kostiumy i odniósł ogromy sukces komercyjny (750 milionów dolarów przychodu w notowaniach box office), zatem jego realizacja była tylko kwestią czasu. Decyzję o skierowaniu projektu do produkcji podjęto w 2015 roku jednak prace nad jego scenariuszem trwały na tyle długo, że ekipa weszła na plan dopiero w maju 2018 r. Zdjęcia trwały do 24 sierpnia, a po ich zakończeniu rozpoczął się etap prac postprodukcyjnych.

Na ekrany kin "Czarownica 2” miała pierwotnie wejść 29 maja 2020 roku. Jednak szefowie wytwórni Disneya byli tak zadowoleni z efektu końcowego, że ją przyspieszyli i obraz trafił do kin w październiku 2019. Film w Polsce zobaczyło ponad milion widzów, zaś widowiskowa charakteryzacja i fryzury zostały wyróżnione nominacją do Oscara® 2020.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

• Legenda Dzieci Nocy

• Wesele Aurory

• Gdybyś miała skrzydła

• Czarownica 2 - efekty specjalne

• Sceny rozszerzone

• Wpadki z planu i gagi

• Teledysk "You Can't Stop The Girl" w wykonaniu Bebe Rexha