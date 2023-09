Czarzasty bez litości. Uderzył w Dudę. "Brak wykształcenia i wiedzy"

Prezydent Duda wybrał jednak inną drogę i opiera swoją wiedzę o "Zielonej granicy" na wypowiedziach innych osób, które film oglądały lub słyszały opinie na jego temat. Sam nie planuje wyjścia do kina. - Ja na ten film się nie wybieram. Poczekam, aż w jakiejś telewizji go pokażą, nie będę ekstra płacił za to, żeby to oglądać – powiedział Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną.