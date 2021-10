Czemu "Hiacynt" nie trafił do kin, tylko od razu na Netfliksa?

Gościem programu "Newsroom WP" był reżyser Piotr Domalewski. Jego film "Hiacynt" miał premierę na Netfliksie 13 października. Wcześniej widzowie mogli obejrzeć go na festiwalu w Gdyni. Czy Domalewski nie żałuje, że jego film nie wszedł do kin? - Kiedy chcę coś obejrzeć, to staram się to zobaczyć w kinie. To jest inny rodzaj doświadczenia. Kino jest wydarzeniem wspólnotowym - mówił reżyser. - Naszego filmu nie ma w kinach, bo był dedykowany na Netfliksa. Zdarzały się wyjątki, ale od dwóch lat takich wyjątków już nie ma.