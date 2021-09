Daniel Rycharski: Ten krzyż mówi o tragedii narodowej, jaką jest homofobia

Daniel Rycharski: Ja wróciłem w moje rodzinne strony. Myślę, że większość Polaków ma prowincjonalne korzenie, tylko że się do tego nie przyznaje. Dlatego to, co pokazujemy w filmie, jest doświadczeniem bardzo wielu ludzi, również w miastach. Bo to jest trochę tak, że jeżeli wyprowadzisz się do dużego miasta i zaczniesz robić karierę, to płacisz za to cenę. Tą ceną jest odcięcie swoich korzeni. Bardzo ważnym elementem, który powtarza się w mojej sztuce, jest recyklingowanie rzeczy cmentarnych. Dlatego że cmentarze są centralnym miejscem wsi. Moja rodzina niemal codziennie bywa na cmentarzu. Natomiast w mieście nie ma takiej kultury, niemal nikt na cmentarz nie chodzi. Dlatego są one dla mnie symbolem tego odcięcia się od korzeni.