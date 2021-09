Nagrody 46. FPFF w Gdyni rozdane. Poznajcie laureatów

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to wydarzenie, które co roku jak w soczewce skupia polską kinematografię i prezentuje, co w ostatnim czasie wydarzyło się w niej szczególnie istotnego, intrygującego i nietuzinkowego. To święto polskiego kina, a Złote Lwy to jedna z najważniejszych rodzimych nagród filmowych. Impreza od lat odbywa się w Gdyni.