Danuta Stenka o "Nieobecnych". Ma też ważny apel do Polek

Danuta Stenka jest jedną z gwiazd nowego serialu Playera - "Nieobecni". Historia traktuje o zaginionej rodzinie. Twórcy opierali swój scenariusz o prawdziwe historie, które wydarzyły się w Polsce. Jak przyznaje aktorka, nieodłączną częścią tych wydarzeń jest strach, który ona doskonale zrozumiała. - Każdy z nas przeżył lub przeżyje taką sytuację, że będzie bało się o swojego bliskiego - mówi. Danuta Stenka złożyła też na koniec 2020 r. życzenia dla Polek. - Życzyłabym, żeby otwarły się wszystkie furtki, do których pukają. Obserwując nas, Polki, w ostatnim czasie myślę, że mamy w sobie wszystko, czego nam potrzeba. Wierzę, że nie opuści nas siła do wyegzekwowania tego, co nam się należy jako ludziom. Nie jako kobietom – jako ludziom! - mówi z mocą w programie "Odkrywamy karty". Posłuchajcie.

