Dariusz Siatkowski odszedł 16 lat temu. Tajemnicza śmierć aktora "Kogla-mogla"

W 1988 roku wcielił się w Pawła Zawadę w komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". Film opowiada o dziewczynie z prowincji (zagrała ją oczywiście Grażyna Błęcka-Kolska), zafascynowanej życiem i studiami w dużym mieście, lecz zmuszonej do pozostania na wsi z powodu miłości do Pawła. Choć dzisiaj fabuła może wydawać się kontrowersyjna, w tamtych czasach była to wielka kinowa produkcja. Wkrótce powstała kontynuacja, w której bohaterka Kasia decyduje się na życie rodzinne.