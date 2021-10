De Niro triumfuje. Nie będzie musiał dzielić się majątkiem z żoną

Związek Roberta De Niro i Grace Hightower przeżywał wiele trudnych chwil. Para poznała się ponad 30 lat temu. Po 10 latach znajomości postanowiła się pobrać. Ślub odbył się w 1997 r., ale po zaledwie 2 latach doszło do rozstania (ale nie do rozwodu). W 2004 r. De Niro i Hightower ponownie zbliżyli się do siebie, odnowili nawet swoje przysięgi małżeńskie. Sił na wspólne życie starczyło na kolejnych kilkanaście lat.