Dębska rozwiodła się w marcu. Zaskakująco podsumowała swój rok

W ostatnim wywiadzie Dębska została zapytana przez Plejadę, jak ocenia upływający właśnie rok. Jej odpowiedź zaskakuje. - Mam poczucie, że to był wspaniały rok. Mimo że na świecie bardzo trudny i że wojna jest tuż obok nas, na świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy, przez które nie da się udawać, że jest super, dla mnie osobiście on był bardzo dobry. Bardzo dużo się nauczyłam i odbieram go bardzo pozytywnie - powiedziała aktorka.