"Dekameron" Netfliksa. Czarna komedia o czarnej śmierci [RECENZJA]

Na "Dekameron" z pewnością pokuszą się fani "1670". Polska produkcja jest oczywiście trzy wieki dalej, ale są kostiumy, są żarty, są bogaci ślepi na problemy maluczkich... Tylko że nasz serial z Bartłomiejem Topą to świetnie skonstruowana, przemyślana i napisana rzecz, a nie kolorowy galimatias w średniowiecznych dekoracjach. Jeśli tak jak ja poczujecie rozczarowanie "Dekameronem", włączcie "Catherine zwaną Birdy" z Bellą Ramsey (Ellie z "The last of us"!) na Prime Video, film ze współczesnym przesłaniem i poczuciem humoru, świetnie ogrywający średniowieczny kostium. Albo wróćcie do "1670" w oczekiwaniu na drugi sezon.