Denzel Washington ostrzega przed manipulacją. "Wszyscy jesteśmy niewolnikami informacji"

Denzel Washington, promujący obecnie film "Gladiator II", w którym występuje u boku Paula Mescala i Pedro Pascala, odniósł się do cytatu z filmu: "Imperia upadają, cesarze również". "Wiecie, tak łatwo jest stać poza Ameryką i mówić to i tamto. Odwróć się, wiesz? Wybierz kraj. Jakikolwiek. To wszystko polityka. Wszystkie obietnice niespełnione. A teraz, w erze informacji, lewica, prawica, ktokolwiek, lepiej niech się nauczy, jak używać tych narzędzi do manipulowania ludźmi" — kontynuował Washington. Przytoczył też cytat ze swojego debiutanckiego filmu z 1985 roku "Carbon Copy": "Władza dla ludu? Tak, mieli ją kiedyś — nazywała się epoką kamienia".