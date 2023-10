Czekaliśmy na to prawie 15 lat. Dziwaczny detektyw powraca

"Minęło dwanaście lat, odkąd świat widział nową odsłonę 'Monka'. Świat zmienił się ogromnie w ciągu tych lat, a 'Monk 2023' to odzwierciedla. Jesteśmy zachwyceni, że stworzyliśmy filmową wersję 'Monka' i że każda z naszych gwiazd była tak entuzjastycznie nastawiona do powrotu. Ale wracając, chcieliśmy nakręcić film, który będzie godny naszego dziedzictwa. 'Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie' to historia potężna, emocjonalna, zabawna, podnosząca na duchu i mającą coś do powiedzenia na temat kondycji ludzkiej. Będzie zarówno znajoma, jak i zaskakująca".