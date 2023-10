Październik na Disney+. Co nowego na platformie?

Na Disney+ obejrzymy również "Gęsią skórkę", inspirowaną popularną serią książek R.L. Stine'a. Fabuła skupia się na pięciorgu licealistów z miasteczka Port Lawrence, którzy docierają do tajemnic związanych z tragiczną śmiercią nastolatka sprzed trzydziestu lat. Na serial składa się 5 odcinków; niestety nie pojawi się on od razu w całości na platformie, więc na jego kolejne odsłony będziemy musieli trochę poczekać. W rolach głównych zobaczymy Zacka Morrisa ("EastEnders"), Isę Briones ("Star Trek: Picard"), Milesa McKenna ("Guilty Party"), Anę Yi Puig ("Plotkara") i Willa Price'a ("The Equalizer").