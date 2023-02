Dillon Jordan stręczył kobiety. Zapadł wyrok

Pierwsze doniesienia o tym, że Dillon Jordan jest przestępcą seksualnym pojawiły się, jak twierdzi "The Variety", już w 2010 r., kiedy został on zwolniony z kubańskiego więzienia. Spędził w nim osiem lat za nakłanianie miejscowych dziewcząt do prostytucji, ale ta informacja została potwierdzona dopiero po dłuższym czasie, w wyniku dziennikarskiego śledztwa. Wcześniej producent utrzymywał, że jego uwięzienie miało charakter polityczny.