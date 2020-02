Disney będzie sprzedawał suknie ślubne księżniczek. Prawie na każdą kieszeń

Niejedna panna młoda marzy o ślubie jak z bajki. A jeśli wychowała się na filmach Disneya, będzie mogła wkrótce pójść do ołtarza w sukni ulubionej księżniczki. I wcale nie chodzi o kostium karnawałowy.

Ceny takich wyjątkowych kreacji będą bardzo zróżnicowane. Za najprostszą wersję trzeba będzie zapłacić 1200 dol. (ok. 4700 zł), a najbardziej wyrafinowane suknie zostaną wycenione na 10 tys. dol. (ok. 40 tys. zł).

Suknie z linii Disney Fairy Tale Weddings Collection trafią do sprzedaży w maju, ale tylko w wybranych punktach. Na pewno będzie je można przymierzyć w Toronto i Nowym Jorku w salonach Kleinfeld Bridal, gdzie TLC kręci popularne reality show "Salon sukien ślubnych" ("Say Yes to the Dress").