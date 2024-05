Do tej pory mam koszmary. "Kolory zła: Czerwień" to pełen przemocy kicz

"Kolory zła: Czerwień" na Netfliksie

Ale zacznijmy od wspomnianego początku. Monika Bogucka (Zofia Jastrzębska, którą okrzyknięto najlepszą aktorką podczas gali TOP Seriale 2024) przychodzi ze znajomym do klubu, zagaduje pracowników baru, zaczyna podrywać szefa, po czym po chwili lądują razem na zapleczu w, nazwijmy to, miłosnym uścisku. Jeśli odpalicie przez przypadek sam początek filmu przy dzieciach, to mogą przeżyć szok, także ostrzegamy. Chwilę później przenosimy się z gdańskiego klubu na plażę w Orłowie. Tam spacerowicze znajdują nagie ciało dziewczyny, leżące twarzą do piasku. Na miejscu pojawia się młody, nowy w rejonie prokurator - Leopold Bilski (Jakub Gierszał). Już na starcie musi zmierzyć się z kompletnie niezainteresowanymi swoimi obowiązkami policjantami.