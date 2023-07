Droga do ocalenia. Poznaj tajemnice zawodniczek Yellowjackets w CANAL+ online

Czy to, co dzieje się z byłymi Yellowjackets ma związek z mroczą przeszłością po katastrofie? Wiadomo, że trauma zmieniła je na zawsze. A może to tylko (lub aż) nieznane moce ukryte między wysokimi drzewami górskich lasów Ontario przypominają o sobie? Czy to nie kara za to, co wydarzyło się w przeszłości? W drugiej serii pytania się mnożą. Tylko dotrwanie do ostatniego odcinka (a nie będzie to trudne, serial wciąga bez ostrzeżenia), pozwoli przekonać się, czy na wszystkie dostaniemy odpowiedź.