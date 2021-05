Duńczycy szkalują Polaków. Można to zobaczyć na Netfliksie

Chwilę później bohaterowie tracą samochód. Na podwózkę nie mogą liczyć, bo okazuje się, że polskie drogi są puste. Nikt nimi nie jeździ. W końcu na piechotę Duńczycy docierają do kolejnej stacji paliw. Te same dwa dystrybutory, ale zamiast podwórka rolnika, blaszana rudera, które pełni funkcję stacji benzynowej, poczty, sklepu z alkoholem i przystanku autobusowego. Widać też zniszczone logo Żabki. Tam bohaterowie spotykają pijanego mężczyznę, który nalewa benzynę do karnistrów. Samochodu on nie ma, ale posiada mały samolot. W czasie lotu pilot przedawkuje kokainę i podróż zakończy się awaryjnym lądowaniem.