Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor - już od 29 czerwca na 4K UHD™, Blu-ray™ i DVD!

Kiedy przyszedł czas na napisanie scenariusza do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor na podstawie opowiadania Chrisa McKaya i Michaela Gilio, wykorzystali swoją pasję do gry, a także własny, wyjątkowy dar wymyślania niezapomnianych postaci, zaskakujących problemów i przezabawnych dialogów. Teraz, gdy popularność oryginalnej gry Dungeons & Dragons znowu wzrasta, presja by stworzyć odpowiedni scenariusz, była ogromna. "To jeden z najwspanialszych i najtrwalszych elementów amerykańskiej popkultury, a możliwość opowiedzenia historii w tym świecie to prawdziwy przywilej" – mówi producent Jeremy Latcham. "Wziąć się za coś, co jest tak czczone na całym świecie, to ogromna odpowiedzialność".