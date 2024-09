Dużo przeszła w swoim życiu. Lady Gaga zdradza, że to pomogło jej zagrać Harley Quinn

Lady Gaga wie dokładnie, o czym mówi. Już kilka lat temu zaczęła dzielić się informacjami o problemach ze zdrowiem psychicznym. Pierwsze epizody depresyjne wystąpiły u niej, gdy była jeszcze nastolatką. W wieku 17 lat została zgwałcona przez producenta muzycznego. - Próbowałam wymazać to z pamięci. Ale to do mnie wróciło. Było niczym ogromny, ohydny potwór - zdradziła w jednym z wywiadów. Stwierdzono u niej zespół stresu pourazowego. Coraz częściej miała ataki paniki, którym towarzyszył ból całego ciała oraz sztywnienie. Po latach zdiagnozowano to jako fibromialgię - chorobę reumatyczną, która rozwija się często u osób, które w młodym wieku doświadczały traumy.