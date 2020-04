Dwayne Johnson nie dostał wymarzonej roli. Tom Cruise był lepszy

Kto wie, jak potoczyłaby się kariera Johnsona, gdyby to on zagrał Jacka Reachera? Na pewno nie ma czego żałować, ponieważ i bez tamtego filmu wspiął się na sam szczyt. Ostatnio można go było oglądać w "Jumanji: Następny poziom". "Wyprawa do dżungli" czeka na premierę (przesunięta o rok przez koronawirusa), a w planach ma jeszcze takie filmy jak "Black Adam" (pierwsza komiksowa rola), "San Andreas 2" czy "The King".