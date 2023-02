Dwayne Johnson w spektakularnej roli jako nowy bohater w Uniwersum DC

Ale "Black Adam" to coś więcej niż tylko opowieść o starożytnym bogu, który po 5000 lat musi zderzyć się z rzeczywistością. Jak zauważa Collet-Serra: jedną z najbardziej interesujących warstw historii jest próba odszukania odpowiedzi na pytanie o to, co czyni bohatera i kto ma prawo określać, czym jest sprawiedliwość. Nie nazwałbym kodeksu moralnego Black Adama wątpliwym, ale być może jego kodeks moralny jest po prostu nieaktualny w czasach, w których żyjemy. To rozsądny facet; robi wszystko po swojemu, zgodnie z tym, co uważa za słuszne – podsumowuje.