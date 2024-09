"Dwóch mężczyzn i wstrętna woda z kranu". Canal+ zapowiada kolejny sezon serialu komediowego

"The Office" to mokument (produkcja komediowa udająca dokument), którego autorem jest znany brytyjski producent, scenarzysta, komik i aktor Ricky Gervais. Po sukcesie jego brytyjskiej wersji, Amerykanie postanowili zrobić swoją. Dziś amerykański "The Office" uważany jest za serial kultowy, a memy z niego znają nawet ci, którzy nie widzieli nawet odcinka. Chociaż trudno znaleźć taką osobę: "The Office" podczas kolejnych pandemicznych lockdownów był oglądany przez największą liczbę widzów różnych platform. W samych Stanach, gdzie takie statystyki są udostępniane, serial oglądano przez ponad 50 mld minut.