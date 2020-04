"Dżentelmeni": Gangsterzy, szantażyści i amatorzy MMA. Legenda powraca w wielkim stylu

Twórca "Przekrętu" przez lata starał się go stosować w każdym niemal projekcie, ale dopóki nie brał na warsztat kina gangsterskiego, próby te zdawały się być mocno wymuszone. I kończyły się raczej przewracaniem oczu krytyków (jak to miało miejsce przy premierze "Króla Artura"), niż zachwytami z początków jego kariery. Jednak po dwóch eskapadach do wiktoriańskiego Londynu, zahaczeniu o wspomniany mit arturiański, kino szpiegowskie i fabularną adaptację klasycznej animacji Disneya, Guy Ritchie powrócił do korzeni. I nakręcił swój najlepszy od 20 lat film.