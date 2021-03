Dziś premiera polskiego serialu. Jakubik rządzi!

Liczący osiem odcinków nowy serial Canal+ opowiada historię małżeńskiej pary (Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik), której życie rozpada się po tym, jak jedna z ich córek znika bez śladu. Ojciec wierząc, że tylko on może odnaleźć dziecko, rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. Wczoraj był psychologiem więziennym w randze porucznika, najbardziej opanowanym człowiekiem na świecie. Dzisiaj, żeby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia córki, będzie musiał zaprzeczyć wszystkim wartościom, które jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go jako męża, ojca, człowieka.