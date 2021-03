"Szaleństwa Donalda Trumpa". Wśród nowości Canal+

Platforma cyfrowa Canal+ w marcu poszerzyła swoją filmotekę o ponad 20 tytułów. W tym gronie znalazł się intrygujący dokument zatytułowany "Szaleństwa Donalda Trumpa". Według autorów filmu, były prezydent posiada wszystkie cechy narcystycznego zaburzenia osobowości.

"Szaleństwa Donalda Trumpa” to film znanego i cenionego amerykańskiego dokumentalisty Dana Partlanda. Jego produkcje pokazywane były w wielu stacjach, w tym także na telewizyjnych kanałach Foxa, które swego czasu wyniosły Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Mimo, że Trump przestał być ulubieńcem Foxa, najnowsza produkcja Dana Partlanda raczej nie trafi na antenę tej stacji. W Polsce dokument można obejrzeć na platformie cyfrowej Canal+ i zapoznać się z opinią autorów filmu na temat psychicznego zdrowia byłego prezydenta. Ich zdaniem Trump posiada cechy charakterystyczne dla narcystycznego zaburzenia osobowości.

Unfit: The Psychology of Donald Trump - Official Trailer

Twórcy dokumentu podają przykłady, które definiują ten syndrom: paranoja (uczycie, że każdy dziennikarz, który zadaje trudne pytania jest wrogiem), antyspołeczne zaburzenie osobowości (brak wyrzutów sumienia z powodu złośliwych i kłamliwych ataków), sadyzm (tysiące obelg umieszczanych w mediach społecznościowych) i oczywiście wiara w swoją niemylność.

Poniżej wszystkie nowe tytuły dodane w marcu w Canal+

Agentka

Barany

Big Sky (2 odcinki)

Bądź sobą, czyli nieodpowiedzialna historia Alice Guy-Blache

Kobieta sukcesu

Kobiety mojego życia

Mistrzowie sera

Męski klub

Na dachach wielkich miast

Na podbój kosmosu

Na ratunek zwierzętom Afryki

Nadzieja

Okawango - życiodajna powódź

Ostatnie dni generała Franco

Podwójne życie koniaku

Poziom Mistrza

Pusty Człowiek

Scooby Doo i legenda miecza

Szaleństwa Donalda Trumpa

Sztuka kochania

W krainie śniegu