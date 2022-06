"Elvis" to będzie hit. Rami Malek powinien oddać swojego Oscara

Jednak to wszystko byłem w stanie wybaczyć Bazowi w trakcie seansu, bo pomijając różne mankamenty, nakręcił on najbardziej muzyczną biografię od dawna. Muzyka Presleya (i nie tylko) wybija z ekranu właściwie cały czas. Co więcej, reżyser zaskakująco dobrze zagrał napięciem. Pierwszą scenę z występem Elvisa sprytnie odwlókł w czasie retrospekcją, w której Elvis odkrył rhythm and bluesa oraz gospel. Zostało to pokazane tak, jakbyśmy mieli do czynienia z genezą superbohatera.