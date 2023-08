Elżbieta Jarosik ostro o młodych aktorach. "Brzydzę się obłudą"

Elżbieta Jarosik ma na swoim koncie wiele ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Ostatnio można ją było oglądać w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Heaven in Hell", "Przyjaciółki" czy "Listy do M. 5". I choć sama nie narzeka na brak zatrudnienia, to widzi, że "za dużo osób uważa się za aktorów i coraz trudniej o pracę w tym zawodzie".