Entuzjastyczne reakcje na film "Miało Cię Nie Być"! Tylko w kinach od 27 października!

"Miało Cię nie być", najnowszy film reżysera hitu "Teściowie", to opowieść o zderzeniu dwóch pokoleń oraz całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat i temat rodzicielstwa. To także wspólna podróż ojca i córki, w której bez tabu poruszane są takie wątki, jak wolność wyboru, aborcja oraz edukacja seksualna. W rolach głównych zobaczymy Borysa Szyca i debiutującą na dużym ekranie córkę aktora - Sonię Szyc, wyróżnioną za swój brawurowy występ nagrodą Mastercard RISING STAR, otrzymaną w ramach festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA. Koproducentami filmu są Grupa Kino Polska oraz CANAL+. "Miało Cię nie być" tylko w kinach od 27 października.