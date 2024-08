Fani "Rodu smoka" zawiedzeni finałem. Twórcy ogłosili ważną decyzję

Osiem odcinków drugiego sezonu serialu doprowadziło do przetasowań w hierarchii władzy, znalezienia nowych jeźdźców smoków, upadku jednych graczy i wywyższenia drugich. Wspaniała podwalina do epickiego odcinka z wielką bitwą, która nareszcie rozstrzygnie, kto ma prawo do królewskiego tytułu. Tymczasem... nic z tych rzeczy. Odcinek "Królowa, którą zawsze była" skończył się tuż przed wielkim finałem.