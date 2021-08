Fatalne wieści z USA. Koronawirus powraca, w kinach znów pusto

Analitycy rynku kinowego w Stanach nie mają wątpliwości. Ludzie boją się wariantu Delta koronawirusa i coraz bardziej niechętnie wychodzą z domu. Wytwórnie co tydzień wprowadzają do kin głośne produkcje, ale te nie gromadzą dużej widowni. W tym tygodniu, mimo bardzo dobrych recencji, słabo wystartował "Legion samobójców: The Suicide Squad".